У найближчі тижні МАГАТЕ приїде на ЧАЕС, - Ґроссі

Ґроссі також працює над погодженні місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

У найближчі тижні Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію до ЧАЕС, повідомляє "Радіо Свобода".

Директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що після його попередніх візитів до Чорнобильської та Південноукраїнської АЕС організація має "чітку картину" потреб України.

Також Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання допомоги в галузі атомної безпеки.

"Я затвердив цілісну програму допомоги і поширив детальний перелік потреб України із членами Мережі реагування та допомоги МАГАТЕ. МАГАТЕ цілком спроможна забезпечити для України те, що їй потрібно, ефективно і швидко. Ось чому країни та організації, які хочуть допомогти українській атомній енергетиці, працюють із нами і через нас", – сказав Ґроссі.

Директор МАГАТЕ наголосив, що Україна повинна мати можливість безперешкодно виконувати свої зобов’язання з гарантування безпеки та сім принципів атомної безпеки МАГАТЕ "навіть в умовах збройного конфлікту".

"Наступна місія МАГАТЕ до Чорнобиля запланована на найближчі тижні. Наша допомога на місці буде концентруватися на захисті від радіації, управлінні відходами та ядерній безпеці", – додав Ґроссі.

У пресслужбі МАГАТЕ зазначили, що Ґроссі працює над тим, аби погодити місію агентства до до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ. Тут хочуть провести роботи із забезпечення безпеки та надійності роботи станції.

Нагадаємо, Раніше Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Наприкінці квітня Президент Володимир Зеленський в інтервʼю польським медіа повідомив, що міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії. Однак Україна відмовилася.