Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У найближчі тижні МАГАТЕ приїде на ЧАЕС, - Ґроссі

Ґроссі також працює над погодженні місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

У найближчі тижні МАГАТЕ приїде на ЧАЕС, - Ґроссі
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

У найближчі тижні Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію до ЧАЕС, повідомляє "Радіо Свобода".

Директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що після його попередніх візитів до Чорнобильської та Південноукраїнської АЕС організація має "чітку картину" потреб України. 

Також Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання допомоги в галузі атомної безпеки.

"Я затвердив цілісну програму допомоги і поширив детальний перелік потреб України із членами Мережі реагування та допомоги МАГАТЕ. МАГАТЕ цілком спроможна забезпечити для України те, що їй потрібно, ефективно і швидко. Ось чому країни та організації, які хочуть допомогти українській атомній енергетиці, працюють із нами і через нас", – сказав Ґроссі.

Директор МАГАТЕ наголосив, що Україна повинна мати можливість безперешкодно виконувати свої зобов’язання з гарантування безпеки та сім принципів атомної безпеки МАГАТЕ "навіть в умовах збройного конфлікту".

"Наступна місія МАГАТЕ до Чорнобиля запланована на найближчі тижні. Наша допомога на місці буде концентруватися на захисті від радіації, управлінні відходами та ядерній безпеці", – додав Ґроссі.

У пресслужбі МАГАТЕ зазначили, що Ґроссі працює над тим, аби погодити місію агентства до до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ. Тут хочуть провести роботи із забезпечення безпеки та надійності роботи станції.

Нагадаємо, Раніше Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Наприкінці квітня Президент Володимир Зеленський в інтервʼю польським медіа повідомив, що міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під контроль Росії. Однак Україна відмовилася.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також