Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного в дезертирстві посадовця ЧАЕС на допомогу окупантам у захопленні атомної електростанції.

Про це повідомили в пресслужбі бюро.

"Так, у березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Йому вже повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповіли в ДБР.

Під час слідства працівники бюро перевіряють можливу причетність затриманого до проведення підривної діяльності проти України.

"Зокрема, вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії в захопленні ЧАЕС наприкінці лютого. Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС", - зазначили в бюро.

Після проведених слідчих дій вирішуватимуть питання оголошення посадовцю про підозру в державній зраді.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська увійшли в зону ЧАЕС з боку Білорусі, а покинули територію станції 31 березня. 5 квітня Нацгвардія взяла об'єкт під свою охорону.