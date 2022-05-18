У Києві судять окупанта Шишимаріна за вбивство мирного жителя на Сумщині

Шишимарін пояснює свої дії тим, що виконував наказ. Вину свою повністю визнає.

Сьогодні в Києві відбувається чергове судове засідання у справі військовослужбовця ЗС РФ Вадима Шишимаріна. Окупанта звинувачують у вбивстві 62-річного беззбройного мирного жителя на Сумщині.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Протягом засідання стало відомо, що 24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області.

Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін, Ігор Матісов, Макєєв, Калінін та Колпаков захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. Шишимарін, Колпаков, Макєєв і Матісов їхали в салоні авто, Калінін їхав у багажнику.

У селищі вони зустріли місцевого мешканця, 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив в нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув. Причина смерті – вогнепальне поранення в голову.

Однак у селищі місцеві мешканці влаштували російським військовим засідку і вбили Колпакова. Четверо інших військових, включно з Шишимаріним, заховалися на фермі і до 1 березня перебували там. Потім вони здалися місцевим мешканцям.

Шишимарін вину визнає повністю і на суді відмовився від наданого йому слова.

Суд переніс допит потерпілої Катерини Шеліпової на завтра, на 12:00.

Нагадаємо, 21-річний Вадим Шишимарін став першим російським військовим, який постав перед українським судом за порушення законів війни.