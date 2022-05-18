Українські бійці збили російський військовий літак

Місце ураження літака та його модель не розголошують.

Сьогодні, 18 травня, українські військові збили ще один літак окупантів.

Про це у Facebook повідомила 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня українська ППО збила вісім повітряних цілей ворога: сім БпЛА типу “Орлан-10" та один літак.

16 травня українські підрозділи ППО вразили п’ять повітряних цілей противника: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.