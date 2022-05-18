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Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №7389 "Про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" зареєстровано у Верховній Раді.

Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було впроваджено рішенням Верховної Ради 24 лютого, в день повномасштабного наступу російських окупантів.

Потім його продовжили ще на місяць. Оскільки Росія не збирається поки що забиратися з нашої землі і продовжує свої обстріли, президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про затвердження указу для продовження дії воєнного стану. 

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