Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №7389 "Про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" зареєстровано у Верховній Раді.

Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було впроваджено рішенням Верховної Ради 24 лютого, в день повномасштабного наступу російських окупантів.

Потім його продовжили ще на місяць. Оскільки Росія не збирається поки що забиратися з нашої землі і продовжує свої обстріли, президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про затвердження указу для продовження дії воєнного стану.