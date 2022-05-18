Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області, - Кириленко про ситуацію на Донеччині

Російські окупанти найбільшу активність виявляють на півдні та в центрі Донеччини.
Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Станом на полудень 18 травня ситуація в області наступна:
- в Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1. Також було пошкоджено три будинки, на щастя, обійшлося без жертв. Було дві спроби ворожого наступу, які відбили ЗСУ.
- у Мар’їнській громаді загарбники завдали 4 авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.
- суттєвої шкоди окупанти завдали Костянтинівці. Тут зруйновано будівлю колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості, а також щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- внаслідок обстрілу ввечері 17 травня Очеретиного та Новобахмутівки зруйновано один будинок, ще декілька зазнали пошкоджень.
- під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Наразі інформації про жертв та руйнування немає.
"Попри все, продовжуємо доставляти гуманітарну допомогу і евакуювати цивільних у безпечні місця", - наголосив Кириленко.
Нагадаємо, 17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини.
Через ворожі обстріли в області спалахнули 10 пожеж.