Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області, - Кириленко про ситуацію на Донеччині

В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент згоріла школа №1.

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Російські окупанти найбільшу активність виявляють на півдні та в центрі Донеччини.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на полудень 18 травня ситуація в області наступна:

в Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1. Також було пошкоджено три будинки, на щастя, обійшлося без жертв. Було дві спроби ворожого наступу, які відбили ЗСУ.

внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1. Також було пошкоджено три будинки, на щастя, обійшлося без жертв. Було дві спроби ворожого наступу, які відбили ЗСУ. у Мар’їнській громаді загарбники завдали 4 авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.

загарбники завдали 4 авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних. суттєвої шкоди окупанти завдали Костянтинівці. Тут зруйновано будівлю колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості, а також щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

внаслідок обстрілу ввечері 17 травня Очеретиного та Новобахмутівки зруйновано один будинок, ще декілька зазнали пошкоджень.

зруйновано один будинок, ще декілька зазнали пошкоджень. під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Наразі інформації про жертв та руйнування немає.

"Попри все, продовжуємо доставляти гуманітарну допомогу і евакуювати цивільних у безпечні місця", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, 17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини.

Через ворожі обстріли в області спалахнули 10 пожеж.