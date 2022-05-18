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Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області, - Кириленко про ситуацію на Донеччині

В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент згоріла школа №1.

Найбільшу активність окупанти виявляють на півдні та в центрі області, - Кириленко про ситуацію на Донеччині
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Російські окупанти найбільшу активність виявляють на півдні та в центрі Донеччини.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на полудень 18 травня ситуація в області наступна:

  • в Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1. Також було пошкоджено три будинки, на щастя, обійшлося без жертв. Було дві спроби ворожого наступу, які відбили ЗСУ.
  • у Мар’їнській громаді загарбники завдали 4 авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.
  • суттєвої шкоди окупанти завдали Костянтинівці. Тут зруйновано будівлю колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості, а також щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
  • внаслідок обстрілу ввечері 17 травня Очеретиного та Новобахмутівки зруйновано один будинок, ще декілька зазнали пошкоджень.
  • під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Наразі інформації про жертв та руйнування немає.

"Попри все, продовжуємо доставляти гуманітарну допомогу і евакуювати цивільних у безпечні місця", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, 17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини.

Через ворожі обстріли в області спалахнули 10 пожеж.

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