"Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів".

Російські окупаційні війська зруйнували будівлю синагоги в Маріуполі.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Черговий раз підтверджують свій ганебний статус “рашистів”. Російські “освободітєлі” знищують усе на своєму шляху та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади. Справжні варвари сучасності!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня російські ЗМІ активно поширювали фейк про те, що нібито українська влада використовує синагогу в Умані як пункт збору військових. Спростування фейка поширив Центр протидії дезінформації на своїй сторінці у фейсбуці.