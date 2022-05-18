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Окупанти зруйнували синагогу в Маріуполі

"Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів".

Окупанти зруйнували синагогу в Маріуполі
Фото: t.me/mariupolrada/9656

Російські окупаційні війська зруйнували будівлю синагоги в Маріуполі.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Черговий раз підтверджують свій ганебний статус “рашистів”. Російські “освободітєлі” знищують усе на своєму шляху та по кількості воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади. Справжні варвари сучасності!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня російські ЗМІ активно поширювали фейк про те, що нібито українська влада використовує синагогу в Умані як пункт збору військових. Спростування фейка поширив Центр протидії дезінформації на своїй сторінці у фейсбуці.

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