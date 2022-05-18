Під час пожежі врятували місцеву жительку.

Поблизу с. Страхолісся на Вишгородщині, що межує із Зоною відчуження, спалахнула пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Київській області.

"...Поблизу с. Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки", - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучили 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. В обласному ДСНС наголосили, що гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Станом на 9.35 пожежу було ліквідовано на площі 45 га.

Нагадаємо, на початку травня рятувальники локалізували пожежу сухої трави у Зоні відчуження поблизу села Дитятки.