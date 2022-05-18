Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Зони відчуження спалахнула пожежа, - ДСНС

Під час пожежі врятували місцеву жительку.

Біля Зони відчуження спалахнула пожежа, - ДСНС
Фото: ДСНС

Поблизу с. Страхолісся на Вишгородщині, що межує із Зоною відчуження, спалахнула пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Київській області.

"...Поблизу с. Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки", - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучили 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. В обласному ДСНС наголосили, що гасіння пожежі ускладнюється  зміною пориву вітру.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Станом на 9.35 пожежу було ліквідовано на площі 45 га.

Нагадаємо, на початку травня рятувальники локалізували пожежу сухої трави у Зоні відчуження поблизу села Дитятки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також