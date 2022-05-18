Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав осколкові поранення.

Уранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті виникла пожежа у приватному секторі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом доби вогнеборці загасили п'ять пожеж, одна виникла внаслідок ворожого обстрілу: зранку, 18 травня, після ворожого ракетного удару, сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва. Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав осколкові поранення.

З інших причин зареєстровано 4 пожежі. Також піротехнічною групою здійснено роботи по 34 адресах та вилучено 24 боєприпаси.

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Нагадаємо, вчора Росія завдала ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова й обстріляла центр Миколаєва.