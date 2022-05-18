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Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ

Раніше громада належала до УПЦ МП.

Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ
Фото: Пресслужба Університету державної фіскальної служби України

Релігійна громада парафія святителя Миколая Чудотворця Київської єпархії УПЦ у Ірпені Київської області на своєму зібранні вирішила стати частиною Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє пресслужба Університету державної фіскальної служби України.

Прихожани храму на чолі з настоятелем, почули звернення Митрополита Епіфанія до вірян, духовенства та керівництва УПЦ МП, у якому той закликав долучитись до ПЦУ.

У громаді підкреслили, що цей крок дуже важливий, оскільки “об’єднання церков в єдину церкву духовно згуртує націю, подвоїть силу і віру у нашу скору перемогу над ворогом”.

Нагадаємо, 14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця с. Мотижин, Бучанського району, Київської області. 

Нагадаємо, Синод ПЦУ ухвалив правила переходу парафій і закликав громади УПЦ МП до канонічного єднання.

Згідно з результатами опитування, більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ. 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.

Натомість Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) звинуватив владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну.

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