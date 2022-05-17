Зараз у Європі йде найстрашніша війна з часів Другої світової, чи буде про неї говорити кіно?

“Якщо є диктатор, якщо є війна за свободу і якщо знов, як і тоді, все залежить від нашої єдності, то чи залишиться кіно поза цією єдністю?” - спитав у своєму зверненні до учасників і гостей 75-го Міжнародного Каннського кінофестивалю президент України Володимир Зеленський.

Президент України у своєму зверненні пригадав, що 1 вересня 1939 року в Каннах мав розпочатись перший фестиваль. Але вибухнула Друга світова війна, і шість років кіно було на фронтах цієї війни разом з усім людством. Шість років кіно боролося – і за свободу, і також, на жаль, на користь диктатурі.

“Найстрашніші диктатори 20-го століття любили кіно. Це відомо про них. Але з того, що залишилось після них, найважливіше – це моторошні документальні кадри кінохроніки. А також фільми, якими було кинуто виклик цим диктаторам”, - підкреслив президент.

Він додав, що "Великий диктатор" Чарлі Чапліна не знищив в 1940 році реального диктатора. Але завдяки ньому кінематограф перестав бути німим. Німим в усіх сенсах цього слова. Кіно говорило, і це був голос майбутньої перемоги свободи.

Вже тоді, у 1940-му році, з екранів прозвучало: “Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали у людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…”

З того часу людство зняло чимало прекрасних кінокартин і здавалось, що всі вже зрозуміли - підкорювати людей можна прекрасним, збираючи їх біля екранів, а не потворним, збираючи їх у бомбосховищах.

“Але знов, як і тоді, є диктатор. Знов, як і тоді, є війна за свободу. Знов, як і тоді, потрібно, щоб кіно не було німим”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не минає жодного тижня, щоб на території, де були чи досі є російські війська, не знаходили масових поховань убитих і закатованих людей. 229 дітей вбиті російським вторгненням.

“Ви бачили, що російські військові зробили в маленькому містечку Буча. Ви бачили Маріуполь. Бачили "Азовсталь". Бачили підірваний російською бомбою міський театр. До речі, він був схожий на той, де ви зараз знаходитесь. Там від обстрілів ховалися прості, звичайні, цивільні люди. Два великих і дуже помітних написи "Діти". Вони були на асфальті поруч з театром. І ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло”, - нагадав Зеленський учасникам та гостям кінофестивалю.

Президент розповів, що більше двох тисяч російських ракет вже вдарили по Україні. Десятки міст зруйновані повністю, села спалені, більше 500 тисяч українців депортовані в Росію силою. Десятки тисяч знаходяться в таборах Росії, які створені за зразком нацистських таборів. Ніхто не знає, скільки ув’язнених там виживуть. Але всі знають, хто в цьому винен.

Зеленський наголосив, що українці продовжать битися, у нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу.

Але з усіх екранів вільного світу мають прозвучати слова, як у 1940-му. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим.

Президент України запропонував згадати, як це звучало тоді:

"Жадібність отруїла людські душі, перегородила світ ненавистю, завела нас у біду та кровопролиття.

Ми розвинули швидкість, але замкнулися у собі. Техніка, яка забезпечує нам достаток, залишила нас у злиднях.

Знання зробило нас цинічними. Наша раціональність – жорстка і недобра.

Ми думаємо забагато і відчуваємо замало. Більше, ніж техніки, ми потребуємо людяності. Більше, ніж раціональності, ми потребуємо доброти і лагідності...

Тим, хто мене чує, я кажу – не впадайте у відчай... Людська ненависть пройде, і диктатори помруть".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном та повідомив про проведення продуктивних перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.