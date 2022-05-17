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Зеленський повідомив про продуктивну розмову з Шольцом

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та подальший тиск на Росію. 

Зеленський повідомив про продуктивну розмову з Шольцом
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення продуктивних перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Вони обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на Росію, посилення санкцій та перспективи досягнення миру. Про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння ФРН на шляху України до повноправного членства в ЄС", – повідомив президент.

На сьогодні у Зеленського також запланована телефонна розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і закликав його якнайшвидше домогтися припинення війни в Україні, до покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

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