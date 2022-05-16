Голови МЗС Євросоюзу не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії

На своїй зустрічі посли ЄС змогли лише затвердити фінансову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомило видання The Guardian.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС з приводу шостого пакету санкцій у понеділок не змогла вийти з глухого кута, оскільки «у нас є ті самі труднощі щодо одностайності».

Голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що ЄС є “заручником однієї країни-члена”, маючи на увазі Угорщину. Їй запропонували відтермінування ембарго до кінця 2024 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що повна модернізація енергетичної інфраструктури Угорщини буде коштувати від 15 до 18 млрд євро.

Як раніше повідомлялось, очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його країні, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту. Тоді мова йшла про суму до 750 млн євро.