Естонія проводить військові навчання за участю 10 країн

Також у країні проходять спільні навчання з Латвією та США.

В Естонії розпочинаються масштабні військові навчання Siil 2022, у яких візьмуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців з 10 країн. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Сили оборони Естонії.

Зокрема, участь у навчаннях беруть близько 7100 резервістів, 2500 солдатів-строковиків, 2000 військовослужбовців-контрактників і 4200 солдатів союзників із 10 країн. Також залучені сотні одиниць техніки, зокрема: бронетехніка, БМП, танки, кораблі, гелікоптери та літаки. Також будуть залучені американські, британські та польські ракетні системи.

Метою маневрів є перевірка боєздатності та оцінка міжнародної взаємодії під час реагування на різні загрози. Відмінною рисою навчань стане акцент на регіональній співпраці.

Географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до північної Латвії.

Завершаться навчання 3 червня.

Одночасно в Естонії та поблизу неї проводиться ще кілька навчань. Латвія організовує навчання Namejs, у рамках яких, серед іншого, відпрацьовуються транскордонне співробітництво та спільні із Силами оборони Естонії процедури командування.

У рамках навчань Defender Europe морські піхотинці США взаємодіятимуть з естонськими військовослужбовцями на Сааремаа, пройдуть бойові стрільби на морі. Штаб Північної дивізії НАТО проведе навчання Knight Legion.

Нагадаємо, раніше посол Естонії в Україні Каїмо Кууска заявив, що Росія погрожує Естонії та має військові плани проти неї.