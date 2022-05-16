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Близько $16-18 млрд щороку: Білорусь визнала значні втрати через західні санкції

Прем’єр країни назвав санкції "інструментом гібридної агресії".

Близько $16-18 млрд щороку: Білорусь визнала значні втрати через західні санкції
Фото: stanislav_05

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко озвучив втрати, яких економіка країни зазнала через санкції Європейського Союзу та США. 

В інтерв’ю телеканалу Al Arabiya високопосадовець назвав санкції Заходу проти Білорусі "інструментом гібридної агресії", передає агентство БЕЛТА.

За словами Головченка, через санкції Білорусь щороку втрачає близько 16-18 млрд доларів США, адже заблоковано практично весь експорт Білорусі до країн Європейського союзу та Північної Америки.

"Природно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і маємо його переорієнтувати на інші ринки", – зазначив білоруський прем'єр.

За його словами, тепер Білорусь має намір перенаправити експорт в Азію, Африку та на Близький Схід.

Раніше повідомляли, що Україна арештувала російських і білоруських активів майже на 17 млрд.

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