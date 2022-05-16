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Блінкен анонсував поновлення роботи посольства США в Україні "дуже скоро"

Також очікується затверження кандидатури нового посла. 

Блінкен анонсував поновлення роботи посольства США в Україні "дуже скоро"
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що посольство у Києві відновить повноцінну роботу найближчим часом. Через війну дипломати працювали на території Польщі.

У своїй заяві Блінкен висловив переконання, що суверенна та незалежна Україна вистоїть.

"І ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми також захищаємо принципи суверенітету та незалежності, які лежать в основі глобального миру та безпеки. Наше партнерство з народом України також міцне. Американські дипломати повернулися до України після кількох тижнів роботи в Польщі. Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві – ми вживаємо всіх необхідних заходів безпеки, але ця робота продовжується – і ми відновимо діяльність дуже скоро", – зазначив він. 

Блінкен додав, що президент США Джо Байден номінував на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк. Її кандидатуру має затвердити Сенат. Посла в Україні Штати не мали з червня 2019 – країну представляли тимчасові повірені. 

Нагадаємо, 13 лютого посольство США в Україні евакуювали до Львова. Згодом дипломати працювали на території Польщі. На початку травня тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін заявила, що наприкінці цього місяця посольство, як очікується, відновить роботу в українській столиці. 

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