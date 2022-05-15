Участь у заході взяло понад 12 тисяч учасників, виручені кошти передадуть на допомогу нашій державі.

15 травня в Ризі відбулася щорічна міжнародна спортивна подія Rimi Riga Marathon 2022 під гаслом "Разом!", присвячена Україні.

Про це повідомили в пресслужбі українського посольства в Латвії.

"Учасники марафону з усього світу об’єдналися в забігу на різні дистанції на підтримку України. У цій спортивній події взяли участь 12 тисяч учасників з Латвії, інших балтійських та західних країн, а також з України", - розповіли в посольстві.

У відомстві повідомили, що на знак солідарності з Україною кошти за участь у забігу на 6 км, який цього року відбувся в українських кольорах та з українською символікою, передадуть на допомогу нашій державі.

"Участь у дистанції на 6 км була безкоштовною для всіх українських бігунів, участь українських дітей у спортивному заході, незалежно від обраної дистанції, також була безкоштовною. В цілому в забігу на 6 км взяли участь 4,5 тисячі учасників", - додали в посольстві.

Посол України Олександр Міщенко пострілом дав старт забігу на 6 км на підтримку України. А весь забіг супроводили супроводжувався українською музикою. Також біля будівлі посольства України в Латвії, де проходила частина дистанції, встановили українські, латвійські та ризькі прапори.

Учасників марафону підтримували вболівальники української громади, а також тимчасово переміщені громадяни України та працівники посольства і члени їхніх сімей.

Нагадаємо, латвійське місто Юрмала приймає українських біженців і може стати побратимом Нетішина.

9 травня в Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців.