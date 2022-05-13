"До зустрічі на "Донбас Арені": "Динамо" відповіло "Шахтарю" на вітання з ювілеєм

Сьогодні київське "Динамо" відзначає 95 років від дня заснування клубу.
"Біло-синіх" із цим ювілеєм привітав принциповий суперник – донецький "Шахтар", зазначивши, що очікує нових протистоянь на футбольному полі.
Крім того, особисто привітав київський клуб із цією подією президент "Шахтаря" Рінат Ахметов, який "щиро сподівається, що дуже скоро "Динамо" і "Шахтар" знову зустрінуться на стадіонах мирної, процвітаючої України і проведуть іще багато яскравих матчів за заповнених трибун".
Кияни подякували за привітання головному конкуренту, висловивши надію, що майбутня зустріч відбудеться на "Донбас Арені", яка розташована на тимчасово окупованій території.
🎂 Вітаємо з 95-м днем народження, @dynamokyiv! 💙💛— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2022
🙌 З нетерпінням чекаємо на наші нові зустрічі після перемоги 🇺🇦#Shakhtar #Dynamo #Україна #Ukraine #StandWithUkraine
"Дякую! До зустрічі на Донбас Арені", - відписало "Динамо" у Twitter.