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"До зустрічі на "Донбас Арені": "Динамо" відповіло "Шахтарю" на вітання з ювілеєм

Сьогодні "біло-сині" святкують 95-річчя.

"До зустрічі на "Донбас Арені": "Динамо" відповіло "Шахтарю" на вітання з ювілеєм
"Донбас-Арена"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні київське "Динамо" відзначає 95 років від дня заснування клубу.

"Біло-синіх" із цим ювілеєм привітав принциповий суперник – донецький "Шахтар", зазначивши, що очікує нових протистоянь на футбольному полі.

Крім того, особисто привітав київський клуб із цією подією президент "Шахтаря" Рінат Ахметов, який "щиро сподівається, що дуже скоро "Динамо" і "Шахтар" знову зустрінуться на стадіонах мирної, процвітаючої України і проведуть іще багато яскравих матчів за заповнених трибун".

Кияни подякували за привітання головному конкуренту, висловивши надію, що майбутня зустріч відбудеться на "Донбас Арені", яка розташована на тимчасово окупованій території.

"Дякую! До зустрічі на Донбас Арені", - відписало "Динамо" у Twitter.

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