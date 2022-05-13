На "Ролан Гарросі" гратимуть росіяни й білоруси "під чітким нейтральним статусом"

"Якщо котрийсь з них зробить в медіа пропутінську заяву, то, очевидно, будуть санкції", - заявила директорка турніру.

Директорка ґрунтового Grand Slam Roland Garros Амелі Моресмо виступила із заявою з приводу присутності російських і білоруських тенісистів на турнірі.

"Це дуже непросто, напевно, не існує абсолютно справедливого рішення, яке можна прийняти в цій ситуації.

Ми дотримуємося тієї самої позиції, що й європейські та інші уряди, котрі в березні вирішили, що збірні Росії і Білорусі відсторонені, але не спортсмени як індивідуальності. Допоки вони грають під чітким нейтральним статусом", - цитує Моресмо tennismajors.com.

"Якщо котрийсь з них зробить в медіа пропутінську заяву, то, очевидно, будуть санкції", - додала француженка.

Поки що рішення про повний бан російських і білоруських тенісистів прийняли Wimbledon і Асоціація лаун-тенісу: цього року вони не допустять участі гравців із двох цих країн.