Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
ГоловнаСпорт

НХЛ надала ФХУ пряму фінансову допомогу

Про це заявив президент Федерації хокею України.

НХЛ надала ФХУ пряму фінансову допомогу
Георгій Зубко
Фото: cfts.org.ua

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко в інтерв’ю Tribuna.com заявив, що НХЛ надала українському хокею пряму фінансову допомогу.

"НХЛ надала нам пряму фінансову допомогу. Сьогодні ми напряму комунікуємо з Національною хокейною лігою, певні перемовини ще заплановані на майбутнє, якщо буде змога.

Канада допомагає, дуже актуальними стали наші контакти, які були напрацьовані під час нашого візиту в грудні.

Тому ми говоримо про потребу в мільйонах євро для того, щоб у цей складний час ми не втратили все те, що ми маємо", – повідомив Зубко.

Також президент ФХУ поділився думками про можливість участі українських клубів в іноземних чемпіонатах.

"Найбільш реальним зараз я бачу процес спільного фінансування. Тобто Федерація сформує бюджет разом з нашими міжнародними партнерами, разом з власниками клубів.

Домовились про пряму фінансову підтримку українського хокею від Асоціації хокею Фінляндії. Зараз ми формуємо наші фінансові можливості, а відштовхуючись від цього, вже запропонуємо меценатам і власниками команд пропозиції на участь", - зазначив функціонер.

"Наприклад, з Фінляндії я повернувся в Україну з конкретними цифрами. Усі ці цифри ми формуємо у фонд і найближчим часом їх анонсуємо.

Останній місяць ФХУ працює над створенням нової фінансової одиниці, яка буде забезпечувати багато процесів", - додав президент ФХУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також