НХЛ надала ФХУ пряму фінансову допомогу

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко в інтерв’ю Tribuna.com заявив, що НХЛ надала українському хокею пряму фінансову допомогу.

"НХЛ надала нам пряму фінансову допомогу. Сьогодні ми напряму комунікуємо з Національною хокейною лігою, певні перемовини ще заплановані на майбутнє, якщо буде змога.

Канада допомагає, дуже актуальними стали наші контакти, які були напрацьовані під час нашого візиту в грудні.

Тому ми говоримо про потребу в мільйонах євро для того, щоб у цей складний час ми не втратили все те, що ми маємо", – повідомив Зубко.

Також президент ФХУ поділився думками про можливість участі українських клубів в іноземних чемпіонатах.

"Найбільш реальним зараз я бачу процес спільного фінансування. Тобто Федерація сформує бюджет разом з нашими міжнародними партнерами, разом з власниками клубів.

Домовились про пряму фінансову підтримку українського хокею від Асоціації хокею Фінляндії. Зараз ми формуємо наші фінансові можливості, а відштовхуючись від цього, вже запропонуємо меценатам і власниками команд пропозиції на участь", - зазначив функціонер.

"Наприклад, з Фінляндії я повернувся в Україну з конкретними цифрами. Усі ці цифри ми формуємо у фонд і найближчим часом їх анонсуємо.

Останній місяць ФХУ працює над створенням нової фінансової одиниці, яка буде забезпечувати багато процесів", - додав президент ФХУ.