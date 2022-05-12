Неможливо проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині, - президент ФК "Колос"

Президент ФК "Колос" Андрій Засуха в інтерв'ю "Футбол 1/2/3" розповів про ситуацію у клубі, а також висловив сумнів, що чемпіонат УПЛ можна проводити в іншій країні.

"Ми сиділи тут, на базі. Під басейном ховалися, коли літало. Заспокоювали бразильців, які казали: "О, летить". Місяць мешкали тут. Потім усі адаптувалися до ситуації, до цієї нелюдської ситуації в Україні. Легіонерам ми допомогли виїхати", – повідомив подробиці Засуха.

"Ми не зупинили контрактів із футболістами, а сплачуємо 30% від заробітної плати. Жодного місяця ми не пропустили. Я вдячний, що вони з розумінням поставилися до цього. Вони є частиною процесу, який називають війною і горем в Україні.

Як можна забрати футбол з України? Ми тоді станемо Придністров'ям та почнемо на конях їздити.

Перенести до Туреччини, Польщі? Ні це неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно – над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми виховуватимемо наших дітей, які гратимуть в Україні", - зазначив президент "Колоса".