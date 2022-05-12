​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСпорт

Неможливо проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині, - президент ФК "Колос"

Андрій Засуха розповів про ситуацію у клубі.

Неможливо проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині, - президент ФК "Колос"
Андрій Засуха
Фото: ПФЛ

Президент ФК "Колос" Андрій Засуха в інтерв'ю "Футбол 1/2/3" розповів про ситуацію у клубі, а також висловив сумнів, що чемпіонат УПЛ можна проводити в іншій країні.

"Ми сиділи тут, на базі. Під басейном ховалися, коли літало. Заспокоювали бразильців, які казали: "О, летить". Місяць мешкали тут. Потім усі адаптувалися до ситуації, до цієї нелюдської ситуації в Україні. Легіонерам ми допомогли виїхати", – повідомив подробиці Засуха.

"Ми не зупинили контрактів із футболістами, а сплачуємо 30% від заробітної плати. Жодного місяця ми не пропустили. Я вдячний, що вони з розумінням поставилися до цього. Вони є частиною процесу, який називають війною і горем в Україні.

Як можна забрати футбол з України? Ми тоді станемо Придністров'ям та почнемо на конях їздити.

Перенести до Туреччини, Польщі? Ні це неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно – над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми виховуватимемо наших дітей, які гратимуть в Україні", - зазначив президент "Колоса".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також