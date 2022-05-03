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УАФ схвалила рішення УПЛ про дострокове завершення чемпіонату України

Виконком асоціації визначив долю національної першості сезону-2021/22.

УАФ схвалила рішення УПЛ про дострокове завершення чемпіонату України
Фото: Бочко

Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та режимом воєнного стану в Україні, повідомляє пресслужба УАФ.

Зокрема, затвердив рішення про дострокове завершення змагань УПЛ сезону-2021/2022, про що адміністрація УАФ повідомить УЄФА.

Також затвердив календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України.

Нагадаємо, турнірна таблиця VBET Ліги сезону-2021/22 зафіксована станом на 24 лютого. Нагородження призерів не відбудеться. 

У кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють "Шахтар" і "Динамо", "Дніпро-1" візьме участь у відборі Ліги Європи, а "Зоря" та "Ворскла" - у Лізі конференцій.

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