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Австралія пропонує прийняти українських олімпійців на час війни

Австралійський олімпійський комітет надасть $100 тис. на допомогу українським спортсменам.

Австралія пропонує прийняти українських олімпійців на час війни

Голова австралійського олімпійського комітету і віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс ініціює видачу гуманітарних віз українським спортсменам, які мають намір переїхати до Австралії на час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Австралійський олімпійський комітет (АОК) буде підтримувати заяви українських спортсменів на гуманітарні візи й буде звертатися за допомогою до вищих органів для допомоги у врегулюванні усіх питань", - сказав Коутс.

Глава австралійського олімпійського комітету також заявив, що АОК внесе 100 000 доларів до Фонду допомоги українській Олімпійській спільноті.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вбили в Маріуполі 14-річну важкоатлетку Аліну Перегудову та її маму.

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