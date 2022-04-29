Ф'юрі обізвав Усика "роздутим середньоваговиком"

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) розповів, як би, на його думку, пройшов його поєдинок з володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

"Я вже був абсолютним чемпіоном. Завоював усі можливі титули. Мені більше нічого досягати. Це кінець.

Цього двобою не буде, адже я завершив кар'єру. Але скажу, що я бив би Усика по всьому рингу, адже він лише роздутий середньоваговик".

“It’s never going to happen.”



“I’d punch Usyk around the ring. He’s a middleweight that has been blown up.”@Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA. pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy — talkSPORT (@talkSPORT) April 28, 2022

Також Циганський Король розповів, що після завершення спортивної кар'єри хоче поринути у спокійне сімейне життя.

"У мене будуть пробіжки до школи з дітьми. Також подорожі, миття машини, стрижка, гоління, буду прибирати і пилососити.

Нормальна щоденна рутина вдома з дітьми, сім'єю та дружиною. Вихідні, я з нетерпінням чекаю на вихідні, адже тренуюся весь тиждень. Це що мені потрібно. Просто насолоджуватися кожним днем, як останнім", - зазначив Тайсон.

При цьому промоутер британця Френк Воррен обговорює варіанти наступного поєдинку свого підлеглого.