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Ф'юрі обізвав Усика "роздутим середньоваговиком"

Британець дав свій прогноз потенційному поєдинку за абсолютну першість.

Ф'юрі обізвав Усика "роздутим середньоваговиком"
Тайсон Ф'юрі
Фото: Іndependent.co.uk

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) розповів, як би, на його думку, пройшов його поєдинок з володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

"Я вже був абсолютним чемпіоном. Завоював усі можливі титули. Мені більше нічого досягати. Це кінець.

Цього двобою не буде, адже я завершив кар'єру. Але скажу, що я бив би Усика по всьому рингу, адже він лише роздутий середньоваговик".

Також Циганський Король розповів, що після завершення спортивної кар'єри хоче поринути у спокійне сімейне життя.

"У мене будуть пробіжки до школи з дітьми. Також подорожі, миття машини, стрижка, гоління, буду прибирати і пилососити.

Нормальна щоденна рутина вдома з дітьми, сім'єю та дружиною. Вихідні, я з нетерпінням чекаю на вихідні, адже тренуюся весь тиждень. Це що мені потрібно. Просто насолоджуватися кожним днем, як останнім", - зазначив Тайсон.

При цьому промоутер британця Френк Воррен обговорює варіанти наступного поєдинку свого підлеглого.

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