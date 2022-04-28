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Промоутер Ф'юрі озвучив сукупний гонорар бою за абсолютну першість із переможцем реваншу Усик – Джошуа

Френк Воррен не здивується цифрі £200 млн.

Промоутер Ф'юрі озвучив сукупний гонорар бою за абсолютну першість із переможцем реваншу Усик – Джошуа
Ф'юрі, Воррен і Вайт
Фото: EPA/UPG

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Воррен оцінив можливості проведення бою його клієнта з переможцем реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа.

"Зустріч із Джошуа може бути поєдинком за 200 млн фунтів. Я думаю, що і бій з Усиком теж величезна подія. Люди повірили в Усика. Вони ж бачили, як він розбирає Джошуа.

Якщо Тайсон захоче битися, якщо вирішить, що хоче рухатися далі та зустрітися з переможцем цього бою – це буде нескладно", – цитує Воррена talkSPORT.

"Я в жодній формі не проситиму його, не змушуватиму до чогось. Якщо щось і буде, то з його власної волі. Я впевнений, що він повернеться до зали. Тоді й побачимо, чи має він бажання знову битися", - зазначив промоутер.

Додамо, що після перемоги над Ділліаном Вайтом Ф'юрі натякнув, що це був його останній бій у професійній кар'єрі.

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