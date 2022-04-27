Оргкомітет Вімблдона не вважає дискримінацією недопуск російських тенісистів до турніру

Президент Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC) Іан Х'юїтт прокоментував рішення про недопуск російських та білоруських спортсменів до участі в Вімблдоні.

"Після ретельного розгляду безлічі факторів ми дійшли двох висновків, які лягли в основу нашого рішення.

По-перше, навіть якби ми прийняли заявки від російських та білоруських гравців з письмовими заявами, то існував би ризик того, що їхній успіх чи участь у турнірі буде використано на користь їхньої країни.

По-друге, ми зобов'язані стежити за тим, щоб наші дії не наражали на ризик безпеки і благополуччя гравців або їхніх сімей", — заявив Х'юїтт на брифінгу для ЗМІ.

Раніше проти такого рішенні виступили в АТР та WTA. Остання навіть прігрозила Вімблдону штрафними санкціями через відмову допустити росіянок і білорусок до турніру.