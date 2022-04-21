Перша ракетка світу виступив проти усунення росіян і білорусів від Вімблдону

Перша ракетка світу серб Новак Джокович не підтримав рішення організаторів Вімблдону не допускати участі в турнірі гравців з Росії та Білорусі.

"Я завжди буду серед перших, хто засудить війну. Як дитина війни, я знаю, яку вона залишає емоційну травму. Ми, у Сербії, знаємо, що відбувалося 1999 року. Завжди страждають звичайні люди, ми мали багато воєн на Балканах.

Але маю сказати - я не можу підтримати рішення Вімблдону. Це не вина спортсменів. Коли політика втручається у спорт, це зазвичай погано закінчується", – заявив Джокович.

Нагадаємо, що провідні українські тенісистки звернулися до керівництва WTA, ATP та ITF з вимогою усунути росіян і білорусів від турнірів, поки ті не висловлять свою думку про війну в Україні.