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Капітан "Динамо" Сидорчук відповів на різкі висловлювання Маркевича на адресу чемпіонів України

"У країні йде війна, а Маркевич каже гаслами".

Капітан "Динамо" Сидорчук відповів на різкі висловлювання Маркевича на адресу чемпіонів України
Фото: ffu.org.ua

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук повідав про ситуацію з відмовою клубу відпускати гравців до розташування збірної України.

"Динамо" відмовилося від ігор 4 та 6 травня. Ми приїжджаємо до збірної 3-го числа. Важливо знаходити розуміння, і воно було знайдено буквально за дві години", – цитує Сидорчука "Футбол 1/2/3.

Крім того, півзахисник "Динамо" прокоментував різкі висловлювання Мирона Маркевича на адресу чемпіонів України.

"Я завжди належу з повагою до віку, але того, що говорив Мирон Богданович Маркевич, я просто не розумію. Коли в Україні триває війна, людина каже якимись гаслами. Я вважаю, що так не можна.

Якщо ми у власному господарстві не можемо розібратися, про що тоді взагалі можна казати? Я вважаю, що його позиція та слова, які він говорив, взагалі не можуть бути присутніми", - переконаний Сидорчук.

"Зараз із нами тренується Артем Довбік. Він отримав травму, залишився на операцію за кордоном, тож зміг до нас приєднатися. "Динамо" допомагає йому відновлюватись та готуватися до гри збірної.

Щодо нашої форми, то думаю, що до матчу проти Шотландії вона буде оптимальною. Але зрозуміло, що не настільки, як це було б, якби проходив чемпіонат, були ігри з розпалом та стовідсотковою боротьбою. Зараз компенсуватимемо це лише духом", - зазначив гравець збірної.

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