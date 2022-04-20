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"Шахтар" зазнав другої поразки у благодійному турне Європою

"Гірники" мінімально поступилися "Фенербахче".

"Шахтар" зазнав другої поразки у благодійному турне Європою
Фото: ФК "Шахтар"

У третьому матчі благодійного євротуру на підтримку України "Шахтар" у Стамбулі зустрічався із "Фенербахче".

Поєдинок завершився мінімальною перемогою 19-разового чемпіона Туреччини – 1:0.

Зазначимо, що у стартовому складі "гірників" вийшов Манор Соломон, який повернувся до команди, а в другому таймі на заміну вийшов бразилець Марлон - єдиний з південноамериканців, який погодився взяти участь у цьому турне.

Нагадаємо, у першому матчі євротуру "Шахтар" поступився "Олімпіакосу" (0:1), а у другому – здобув формальну перемогу над гданською "Легією" (3:2).

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