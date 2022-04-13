Генеральний директор "Шахтаря" поставив під питання існування клубу

Це може статися у разі уходу легіонерів вільними агентами.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поставив під питання існування клубу у разі, якщо легіонери покинуть донецьку команду як вільні агенти.

"ФІФА дала можливість (футболістам, - прим. LB.ua) йти до кінця сезону в оренди без нашої згоди. Це не повноцінний трансфер.

Наприклад, Тете і Вітао вирішили піти в "Ліон" і бразильський "Інтер" до кінця сезону. Щодо Вінісіуса, то це повноцінний трансфер у "Реал" із правом викупу. Зараз обговорюється Маркос Антоніо та Фернандо", - заявив Палкін у програмі "Денисів тайм".

"По Додо, Нересу та Педріньйо питання відкрито. Вони мають агентів, сподіваюся, буде результат, але рухається складно. Є чутки, що агенти сподіваються, що після 30 червня гравців заберуть вільними агентами.

Як я вже казав, ми спілкувалися із президентом УЄФА, і він казав, що такого не станеться.

Бо якщо це станеться, то це ставить під сумнів існування клубу", - конкретизував свої побоювання генеральний директор.