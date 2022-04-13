Ракицький возз'єднався із "Шахтарем"

Поки що тимчасово.

Український захисник Ярослав Ракицький приєднався до "Шахтаря", повідомляє пресслужба "гірників".

32-річний футболіст прибув до тренувального табору "Шахтаря" в Туреччині для підготовки до участі в матчах благодійного євротуру у складі донецької команди на підтримку України.

Щоправда, контракт центрбек із "Шахтарем" не підписував.

Нагадаємо, Ракицький виступав за "Шахтар" із 2006 по 2019 рік, а потім перейшов до санкт-петербурзького "Зеніту". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький розірвав контракт із російським клубом.

Додамо, що завтра "Шахтар" проведе свій другий поєдинок у рамках благодійного туру; підопічні Роберто Де Дзербі зіграють із польською "Легією".

У своєму першому матчі "гірники" поступилися грецькому "Олімпіакосу" – 0:1.