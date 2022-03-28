Ракицький залишив Росію і зіграв у товариському матчі за "Металіст"

Українець приєднався до харківського клубу в Туреччині.

Колишній захисник "Зеніту" та збірної України Ярослав Ракицький, який розірвав контракт із санкт-петербурзьким клубом після військового вторгнення Росії в Україну, підтримує форму в розташуванні "Металіста", повідомляє пресслужба харків'ян.

32-річний футболіст, який нині перебуває у статусі вільного агента, приєднався до "Металіста" на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Ярослав узяв участь у товариському матчі проти турецького "Істанбула Башакшехір" (2:1). Захисник вийшов на поле у другому таймі поєдинку.