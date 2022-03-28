Чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилася залишати країну заради Чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з вільної боротьби залишається в країні замість того, щоб вирушити на Чемпіонат Європи до Угорщини, повідомив на своїй сторінці у facebook президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько.

"28 березня в Будапешті розпочнеться Чемпіонат Європи з вільної боротьби. Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби ухвалили рішення, що вони мають залишатися у рідній країні та захищати її.

Зараз ми боремося за свободу та незалежність усієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона вже близько", - заявив Копитько.

"Натомість жіноча збірна вже близько тижня перебуває в Будапешті та посилено тренується, щоб показати найкращі результати на чемпіонаті. І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо-жовтий прапор на п'єдесталі", – наголосив функціонер.