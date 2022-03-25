Прем'єр-міністр Великої Британії розкритикував плани провести Євро у Росії і "віддав" першість Україні

Брис Джонсон підтримує ідею провести Євро-2028 у його державі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи у Брюсселі на саміті НАТО, розкритикував подання Росією заявки на проведення Євро 2028 та 2032 року.

При цьому глава британського уряду сказав, що плани Росії провести чемпіонат Європи "виходять за рамки сатири", і рекомендував провести турнір в Україні.

"Думка про те, що просто зараз у Росії проводити будь-який футбольний турнір або будь-які культурні заходи, виходить за рамки сатири", - цитує Джонсона The Guardian.

"Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію, і так, я думаю, що найкраще, якби всі російські сили негайно пішли з України, та передати турнір їй", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, УЄФА офіційно повідомив про завершення 23 березня прийому заявок на проведення Євро-2028 і Євро-2032 .

На Євро-2028 претендує спільна заявка Великої Британії та Ірландії. Крім того, чемпіонат Європи хочуть прийняти Росія та Туреччина (окремі заявки).

На Євро-2032 претендують Італія, а також Росія та Туреччина (окремі заявки).