УПЛ надіслала листа до УЄФА з вимогою заборонити трансляцію матчів під своєю егідою на території Росії

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що Росію мають позбавити права перегляду матчів під егідою УЄФА. Також він розкритикував Анатолія Тимощука.

"Ми підтримуємо відсторонення Росії звідки тільки можна. Так не можна поводитись у цивілізованому світі. Зі свого боку УПЛ звернулася до Організації європейських ліг, членом якої ми є, щоб вони виключили Росію зі свого складу", – цитує Дикого fanday.net.

"Ми вдячні, що вони підтримали наше звернення. Крім того, ми направили листа до УЄФА, щоб вони заборонили трансляцію матчів під своєю егідою на території Росії, оскільки росіяни змінюють картинку і всіляко замальовують у трансляціях банери та жести на підтримку України", - зазначив глава УПЛ.

Дикий також торкнувся теми Тимощука, який продовжує працювати у санкт-петербурзькому "Зеніті" і який досі не висловився про війну в Україні.

"Двома руками підтримую рішення КДК УАФ, яким він виключив Тимощука звідусіль і позбавив усіх регалій. Це людина, яка раніше називала себе патріотом, завжди розмовляла українською мовою, малювала на щоках наш прапор, використовувала синьо-жовту стрічку для волосся.

І тут він просто взяв та банально відморозився від України, ніби його з нею нічого не пов'язувало. Мені дуже складно зрозуміти, чому він так поводиться", - додав функціонер.