Фігуристку Шаботову виключено зі складу збірної України за лайк під постом Плющенка про "спецоперацію"

Рішення ухвалили в Міністерстві молоді та спорту.

Фото: youtube.com/user/mihsersh Анастасія Шаботова

16-річну фігуристку Анастасію Шаботову виключено з національної збірної України, повідомляє isport.ua з посиланням на відповідний наказ Міністерства молоді та спорту нашої країни.

Віцепрезидент Федерації фігурного катання (UFSF) Даніль Амірханов повідомив, що організація не ухвалює таких рішень, вони в компетенції Міністерства молоді та спорту. Саме це відомство відсторонило натуралізовану спортсменку.

Раніше Шаботова лайкнула пост знаменитого російського фігуриста, дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка про війну в Україні.