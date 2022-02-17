На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершилися змагання у жіночому одиночному катанні.
За сумою короткої та довільної програм золоту медаль виборола росіянка Ганна Щербакова. Друге місце посіла її співвітчизниця Олександра Трусова. Замкнула п'єдестал японка Каорі Сакамото.
Останньою на турнірі виступала Каміла Валієва, яка лідирувала після короткої програми. У довільній вона тричі падала на лід та за сумою двох видів посіла четверте місце.
Сума двох програм:
- Ганна Щербакова (ОКР) - 255,95 бала
- Олександра Трусова (ОКР) - 251,73
- Каорі Сакамото (Японія) - 233,13
- Каміла Валієва (ОКР) - 224,09
- Вакаба Хігуті (Японія) — 214,44
- Юй Йонг (Корея) - 213,09
- Аліса Лю (США) - 208,95
- Луна Хендрікс (Бельгія) - 206,79
- Кім Єлім (Корея) - 202,63
- Мерайя Белл (США) - 202,30.
Раніше МОК заявив, що
якщо росіянка займе призове місце в особистому турнірі, то церемонія нагородження не відбудеться, поки не ухвалено рішення у справі Валієвої про допінг.
ITA підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у росіянки Валієвої, але їй дозволено участь в Олімпіаді.