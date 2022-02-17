Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершилися змагання у жіночому одиночному катанні.

За сумою короткої та довільної програм золоту медаль виборола росіянка Ганна Щербакова. Друге місце посіла її співвітчизниця Олександра Трусова. Замкнула п'єдестал японка Каорі Сакамото.

Фото: EPA/UPG Анна Щербакова

Останньою на турнірі виступала Каміла Валієва, яка лідирувала після короткої програми. У довільній вона тричі падала на лід та за сумою двох видів посіла четверте місце.

Сума двох програм:

Ганна Щербакова (ОКР) - 255,95 бала Олександра Трусова (ОКР) - 251,73 Каорі Сакамото (Японія) - 233,13 Каміла Валієва (ОКР) - 224,09 Вакаба Хігуті (Японія) — 214,44 Юй Йонг (Корея) - 213,09 Аліса Лю (США) - 208,95 Луна Хендрікс (Бельгія) - 206,79 Кім Єлім (Корея) - 202,63 Мерайя Белл (США) - 202,30.

Раніше МОК заявив, що

якщо росіянка займе призове місце в особистому турнірі, то церемонія нагородження не відбудеться, поки не ухвалено рішення у справі Валієвої про допінг.

ITA підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у росіянки Валієвої, але їй дозволено участь в Олімпіаді.