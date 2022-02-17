Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
ГоловнаСпорт

Викритої в допінгу російської фігуристки Валієвої не буде на п'єдесталі Олімпіади-2022

Росіянка посіла на Іграх четверте місце.

Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершилися змагання у жіночому одиночному катанні.

За сумою короткої та довільної програм золоту медаль виборола росіянка Ганна Щербакова. Друге місце посіла її співвітчизниця Олександра Трусова. Замкнула п'єдестал японка Каорі Сакамото.

Анна Щербакова
Фото: EPA/UPG
Анна Щербакова

Останньою на турнірі виступала Каміла Валієва, яка лідирувала після короткої програми. У довільній вона тричі падала на лід та за сумою двох видів посіла четверте місце.

Сума двох програм:

  1. Ганна Щербакова (ОКР) - 255,95 бала
  2. Олександра Трусова (ОКР) - 251,73
  3. Каорі Сакамото (Японія) - 233,13
  4. Каміла Валієва (ОКР) - 224,09
  5. Вакаба Хігуті (Японія) — 214,44
  6. Юй Йонг (Корея) - 213,09
  7. Аліса Лю (США) - 208,95
  8. Луна Хендрікс (Бельгія) - 206,79
  9. Кім Єлім (Корея) - 202,63
  10. Мерайя Белл (США) - 202,30.

Раніше МОК заявив, що 

якщо росіянка займе призове місце в особистому турнірі, то церемонія нагородження не відбудеться, поки не ухвалено рішення у справі Валієвої про допінг.

ITA підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у росіянки Валієвої, але їй дозволено участь в Олімпіаді.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також