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Українська учасниця Олімпіади-2022 викрита на Іграх у вжитку допінгу

Валентина Камінська тимчасово відсторонена від участі у змаганнях.

Українська учасниця Олімпіади-2022 викрита на Іграх у вжитку допінгу
Валентина Камінська
Фото: НОК України

Міжнародне агентство тестування (ITA) на офіційному сайті проінформувало про тимчасове усунення від змагань української лижниці Валентини Камінської у зв'язку з підозрою щодо порушення антидопінгових правил.

У допінг-пробі 34-річної українки було виявлено местеролон та гептамінол. У списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вони класифікуються як анаболічні андрогенні стероїди та стимулятори.

Тест було здано 10 лютого на Олімпійських іграх – 2022 у Пекіні.

Камінську поінформували про те, що сталося. Їй заборонено брати участь у стартах, що залишилися.

Валентина має право оскаржити своє усунення в Спортивному арбітражному суді (CAS) та/або запросити вскриття допінг-проби Б.

На Іграх у Пекіні Валентина посіла 70-е місце у спринті, 79-те у гонці у класичному обробленні та 18-е — у складі естафетної команди.

До 2018 року Камінська виступала за збірну Білорусі. Для неї Ігри у Пекіні стали третіми у кар'єрі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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