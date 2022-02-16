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Над "Бенфікою" Яремчука нависла загроза пониження у класі

Лісабонський гранд підозрюють у підкупі арбітра.

Над "Бенфікою" Яремчука нависла загроза пониження у класі
Фото: ФК "Бенфіка"

Клуб українця Романа Яремчука "Бенфіку" можуть понизити в класі, повідомляє A Bola.

Прокуратура Португалії почала розслідувати отриманням коштів арбітром Бруну Пайшау за можливу допомогу у футбольних матчах. 1,9 млн євро надійшли з рахунків "Бенфіки" невеликій IT-консалтинговій компанії.

У поліції вважають, що ця фірма була створена цілеспрямовано, щоб незаконно переказати кошти арбітрові.

Рефері судив матчі "Бенфіки" три рази – двічі у 2014 та раз у 2019 році. Торік він завершив кар'єру.

Якщо звинувачення доведуть, то клуб понизять у класі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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