Над "Бенфікою" Яремчука нависла загроза пониження у класі

Клуб українця Романа Яремчука "Бенфіку" можуть понизити в класі, повідомляє A Bola.

Прокуратура Португалії почала розслідувати отриманням коштів арбітром Бруну Пайшау за можливу допомогу у футбольних матчах. 1,9 млн євро надійшли з рахунків "Бенфіки" невеликій IT-консалтинговій компанії.

У поліції вважають, що ця фірма була створена цілеспрямовано, щоб незаконно переказати кошти арбітрові.

Рефері судив матчі "Бенфіки" три рази – двічі у 2014 та раз у 2019 році. Торік він завершив кар'єру.

Якщо звинувачення доведуть, то клуб понизять у класі.