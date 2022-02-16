"Манчестер Сіті" встановив рекорд Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" практично гарантував собі вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу "Спортінг" – 5:0.
Причому чотири голи підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота лісабонців ще в перші 45 хвилин.
Тим самим "містяни" встановили унікальний рекорд плей-оф ЛЧ. Першими в історії турніру забили на виїзді 4+ голи в першому таймі.
Зазначимо, що матч у відповідь, який перетворився на відверту формальність, пройде 9 березня.
4 - @ManCity are the first team in #UCL history to lead an away game by 4+ goals at half-time in the knockout stages of the competition. Rout. #SPOMCI— OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2022