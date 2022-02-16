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"Манчестер Сіті" встановив рекорд Ліги чемпіонів

"Містяни" здобули велику перемогу в Лісабоні.

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" практично гарантував собі вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу "Спортінг" – 5:0.

Причому чотири голи підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота лісабонців ще в перші 45 хвилин.

Тим самим "містяни" встановили унікальний рекорд плей-оф ЛЧ. Першими в історії турніру забили на виїзді 4+ голи в першому таймі.

Зазначимо, що матч у відповідь, який перетворився на відверту формальність, пройде 9 березня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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