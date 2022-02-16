"Манчестер Сіті" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" практично гарантував собі вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу "Спортінг" – 5:0.

Причому чотири голи підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота лісабонців ще в перші 45 хвилин.

Тим самим "містяни" встановили унікальний рекорд плей-оф ЛЧ. Першими в історії турніру забили на виїзді 4+ голи в першому таймі.

Зазначимо, що матч у відповідь, який перетворився на відверту формальність, пройде 9 березня.