Україна має шанс зачепитися за медаль на Олімпіаді-2022

Два українці – у фіналі змагань із лижної акробатики.

Вітчизняні олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко та дебютант Ігор Олександр Окіпнюк вийшли у фінал змагань з лижної акробатики на Олімпіаді в Пекіні.

Абраменко кваліфікувався у фінал з п'ятим результатом за підсумками першої спроби – 120,36 бала. Окіпнюку довелося пробиватися у фінал через другу спробу, що він і зробив завдяки стрибку на 125 балів.

Ще один представник України Дмитро Котовський не пробився у фінал за підсумками двох спроб.

Медалі у змаганнях з лижної акробатики будуть розіграні завтра, 16 лютого: перший фінал розпочнеться о 13:00 за київським часом, фінал А о 14:00.