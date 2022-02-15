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Україна має шанс зачепитися за медаль на Олімпіаді-2022

Два українці – у фіналі змагань із лижної акробатики.

Україна має шанс зачепитися за медаль на Олімпіаді-2022
Олександр Абраменко
Фото: EPA/UPG

Вітчизняні олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко та дебютант Ігор Олександр Окіпнюк вийшли у фінал змагань з лижної акробатики на Олімпіаді в Пекіні.

Абраменко кваліфікувався у фінал з п'ятим результатом за підсумками першої спроби – 120,36 бала. Окіпнюку довелося пробиватися у фінал через другу спробу, що він і зробив завдяки стрибку на 125 балів.

Ще один представник України Дмитро Котовський не пробився у фінал за підсумками двох спроб.

Медалі у змаганнях з лижної акробатики будуть розіграні завтра, 16 лютого: перший фінал розпочнеться о 13:00 за київським часом, фінал А о 14:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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