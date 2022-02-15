Власник "Челсі" втратив €778 млн за день через ситуацію в Україні

Роман Абрамович також є власником групи Evraz.

Власник "Челсі", російський бізнесмен Роман Абрамович втратив близько €778 млн за день через ситуацію в Україні, повідомляє championat.com.

За даними джерела, акції сталеливарної групи Evraz на Лондонській фондовій біржі впали на 29%. Інвестори побоюються можливих санкцій проти російських компаній.

Абрамович володіє "Челсі" з 2003 року. За цей час "сині" стали 4-разовими чемпіонами АПЛ, двічі перемогли в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, завоювали Суперкубок УЄФА, п'ять разів виграли Кубок Англії, тричі – Кубок Ліги, двічі – Суперкубок Англії.

"Челсі" став 5-м клубом в історії європейського футболу, якому вдалося виграти всі головні трофеї Європи, світу та своєї країни.