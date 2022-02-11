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Уперше в історії АПЛ доходи від іноземних ТВ-мовників перевищать виплати від англійських компаній

Прем'єр-ліга подолала постковідний синдром.

Уперше в історії АПЛ доходи від іноземних ТВ-мовників перевищать виплати від англійських компаній

Англійська прем'єр-ліга продала трирічні права на трансляцію своїх матчів за кордоном за 5,3 млрд фунтів, повідомляє Associated Press.

За нинішньою угодою, термін якої спливає наприкінці сезону, АПЛ отримала від іноземних мовників 4,1 млрд фунтів за той самий цикл.

Зазначається, що вперше за час існування АПЛ, тобто за 30 років, доходи від іноземних мовників перевищать виплати від англійських компаній.

Нагадаємо, що АПЛ продала ТВ-права всередині країни на трирічний цикл, що добігає 2025 року, за 5,1 млрд фунтів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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