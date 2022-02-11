Кремль відреагував на допінг-скандал із фігуристкою Валієвою

Там переконані, що йдеться про непорозуміння.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переконаний, що в ситуації з російською фігуристкою Камілою Валієвою йдеться про непорозуміння, і закликає дочекатися завершення розгляду.

"Зараз ми переконані, що йдеться про якесь непорозуміння, — наводить слова Пєскова ТАСС. — Наші спортивні чиновники мають певні питання до термінів тестування проб Валієвої. Ми фіксуємо ці питання та занепокоєння наших спортивних чиновників".

При цьому прессекретар президента РФ додав, що в Кремлі "не хочуть коментувати ситуацію" і чекають на завершення розглядів ситуації з Валієвою.

Він підкреслив, що у Кремлі з великою повагою ставляться до WADA та МОК, але категорично не згодні з транскордонними застосуваннями американського законодавства, зокрема у спорті.

Так Пєсков прокоментував заяву глави USADA про те, що США можуть притягнути до відповідальності росіян, причетних до справи фігуристки Каміли Валієвої, відповідно до "акту Родченкова".

"Давайте не будемо нікуди поспішати, дочекаємось, коли буде завершено розгляд і коли МОК прийме та оприлюднить своє рішення", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, Всесвітнє антидопінгове агентство слідом за МОК подає апеляцію в антидопінговій справі російської фігуристки Валієвої.

Раніше Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у Валієвої. Згідно з заявою ITA, зразок, який фігуристка здала 25 грудня 2021 під час чемпіонату Росії з фігурного катання, дав позитивний результат на заборонену речовину триметазидин.

РУСАДА зняло тимчасове усунення з Валієвої: спортсменка має право тренуватися та брати участь у змаганнях без обмежень, поки Спортивний арбітражний суд (CAS) не ухвалить іншого рішення про її статус на Олімпійських іграх.