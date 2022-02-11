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Капітан жіночої біатлонної команди Білосюк повернулася в розташування збірної України в Пекіні

Олена готується до естафети.

Капітан жіночої біатлонної команди Білосюк повернулася в розташування збірної України в Пекіні
Олена Білосюк
Фото: НОК України

Капітан жіночої біатлонної збірної України Олена Білосюк, яка здала позитивний тест на коронавірус перед початком Олімпіади-2022, повернулася в команду і зможе взяти участь в Іграх, повідомляє пресслужба НОК України.

35-річна олімпійська чемпіонка Сочі-2014 здала два негативні тести поспіль з різницею у 24 години і готова виступати.

Білосюк зможе взяти участь у жіночій естафеті, склад команди на яку був недоукомплектований через позитивний тест на коронавірус Дарії Блашко та проблеми зі здоров'ям Валентини Семеренко.

При цьому в особистих гонках Білосюк не виступить – вона пропустить сьогоднішній спринт, а отже, не виступить і в гонці переслідування, а також у масстарті.

Додамо, що старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра також повернувся в розташування команди із самоізоляції.

Словак перебував на карантині, отримавши позитивний тест після прильоту до Пекіна. Фахівець здав два поспіль негативні тести на коронавірус.

Григорій МухінГригорій Мухін
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