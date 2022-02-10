На Олімпіаді в Пекіні зафіксовано перший офіційний позитивний допінг-тест

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) повідомило, що на Олімпіаді-2022 у Пекіні зафіксовано перший позитивний допінг-тест, інформує sport.ua.

Йдеться про іранського гірськолижника Хуссейна Савеха-Шемшакі, який був прапороносцем країни на відкритті Ігор. У його допінг-пробі виявлено метаболіт дегідрометилтестостерону.

Для 36-річного іранця це третя Олімпіада в кар'єрі. Раніше він виступав на Іграх 2010 та 2014 років. Наразі його тимчасово відсторонено від змагань.

Нагадаємо, у допінг-скандал потрапила фігуристка ОКР Каміла Валієва.