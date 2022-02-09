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Американка повторила унікальний рекорд зимових Олімпіад

Ліндсі Джакобелліс знову стала олімпійською чемпіонкою через 16 років.

Ліндсі Джакобелліс
Фото: EPA/UPG
Ліндсі Джакобелліс

Чемпіонка Олімпійських ігр-2022 у бордкросі американка Ліндсі Джакобелліс повторила рекорд білих Олімпіад, повідомляє sport.ua.

Медаль Пекіна вона здобула через 16 років після свого першого успіху на зимових Іграх - "срібла" в Турині-2006 у цій же дисципліні. Такий тривалий період між попаданням на п'єдестал мали лише шість спортсменок.

Крім того, Джакобелліс стала найбільш віковою призеркою олімпіад серед сноубордисток - 36 років і 174 дні. Колишнє досягнення, встановлене на сочинській Олімпіаді-2014 бронзовою медалісткою у слоупстайлі британкою Дженні Джонс, Ліндсі перевершила на 2 роки та 318 днів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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