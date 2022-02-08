Медальний залік після четвертого дня Олімпіади-2022

Четвертого дня змагань білої Олімпіади в Пекіні було розіграно 10 комплектів нагород.
Другий день поспіль у медальному заліку лідерські позиції зберігає збірна Швеції. За сьогодні команда "Тре Крунур" до трьох своїх золотих медалей зуміла додати ще одну.
Проте статус-кво шведів виявився єдиним у першій п'ятірці: Нідерланди, Китай і Німеччина покращили свої проміжні позиції, тоді як збірна ОКР залишила елітний список, опустившись на 7-ме місце.
Україна і далі без медалей.
Зазначимо, що вже 22 країни здобули на Іграх мінімум одну медаль.
Олімпіада-2022. Медальний залік
- 1. Швеція 4/1/1/ 6
- 2. Нідерланди 3/3/1/ 7
- 3. Китай 3/2/0/ 5
- 3. Німеччина 3/2/0/ 5
- 5. Норвегія 3/1/4/ 8
- 6. Італія 2/4/1/ 7
- 7. ОКР 2/3/5/ 10
- 8. Австрія 2/3/2/ 7
- 9. Словенія 2/1/2/ 5
- 10. Франція 1/4/0/ 5
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- УКРАЇНА 0/0/0/ 0