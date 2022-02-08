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Медальний залік після четвертого дня Олімпіади-2022

Швеція зберегла лідерство.

Медальний залік після четвертого дня Олімпіади-2022
Фото: twitter.com/Beijing2022

Четвертого дня змагань білої Олімпіади в Пекіні було розіграно 10 комплектів нагород.

Другий день поспіль у медальному заліку лідерські позиції зберігає збірна Швеції. За сьогодні команда "Тре Крунур" до трьох своїх золотих медалей зуміла додати ще одну.

Проте статус-кво шведів виявився єдиним у першій п'ятірці: Нідерланди, Китай і Німеччина покращили свої проміжні позиції, тоді як збірна ОКР залишила елітний список, опустившись на 7-ме місце.

Україна і далі без медалей.

Зазначимо, що вже 22 країни здобули на Іграх мінімум одну медаль.

Олімпіада-2022. Медальний залік

  • 1. Швеція 4/1/1/ 6
  • 2. Нідерланди 3/3/1/ 7
  • 3. Китай 3/2/0/ 5
  • 3. Німеччина 3/2/0/ 5
  • 5. Норвегія 3/1/4/ 8
  • 6. Італія 2/4/1/ 7
  • 7. ОКР 2/3/5/ 10
  • 8. Австрія 2/3/2/ 7
  • 9. Словенія 2/1/2/ 5
  • 10. Франція 1/4/0/ 5

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  •  УКРАЇНА 0/0/0/ 0
Григорій МухінГригорій Мухін
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