Німеччина обійшла Швецію у медальному заліку Олімпіади-2022

Позаду п'ятий день змагань XXY зимових Олімпійських ігор.
Сьогодні у Пекіні було розіграно 6 комплектів нагород.
У лідери у загальному заліку вперше на цьому турнірі вирвалася збірна Німеччини (5 золотих, 3 срібні медалі). Сьогодні скарбничка Бундестім поповнилася двома медалями найвищої гідності: Вінценц Гайгер виграв змагання у двоборстві, а Тобіас Вендль та його тезка Артль завоювали "золото" у спуску на двомісних санях.
Всього на Олімпіаді вже розіграно 37 комплектів медалей із 109.
Збірна України, як і раніше, без нагород.