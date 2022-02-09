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Німеччина обійшла Швецію у медальному заліку Олімпіади-2022

На Іграх завершився п'ятий день змагань.

Фото: twitter.com/Beijing2022

Позаду п'ятий день змагань XXY зимових Олімпійських ігор.

Сьогодні у Пекіні було розіграно 6 комплектів нагород.

У лідери у загальному заліку вперше на цьому турнірі вирвалася збірна Німеччини (5 золотих, 3 срібні медалі). Сьогодні скарбничка Бундестім поповнилася двома медалями найвищої гідності: Вінценц Гайгер виграв змагання у двоборстві, а Тобіас Вендль та його тезка Артль завоювали "золото" у спуску на двомісних санях.

Всього на Олімпіаді вже розіграно 37 комплектів медалей із 109.

Збірна України, як і раніше, без нагород.

Григорій МухінГригорій Мухін
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