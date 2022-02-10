В Абу-Дабі на стадіоні імені Мохаммеда бін Зайєда в рамках другого півфіналу Клубного чемпіонату світу лондонський "Челсі" зустрівся із саудівським "Аль-Хілялем".

Єдиний гол Ромелу Лукаку, забитий бельгійцем на 32-й хвилині, вивів представника Європи у фінал турніру, де на нього вже чекає бразильський "Палмейрас".

Матч відбудеться у суботу, 12 лютого, о 18:30 за Києвом.

Зазначимо, що у бронзовому фіналі суперником "Аль-Хіляля" буде найтитулованіший клуб Африки єгипетський "Аль-Ахлі". Гра також відбудеться 12 лютого.

Огляд матчу "Челсі" - "Аль-Хіляль".